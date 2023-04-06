***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2023 11:23
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 30.12.1996
ERDAL BATMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 27.02.2014
SİNAN ÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2016 Bağımsız Üye
ORHAN KARAKAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 12.05.2020
OSMAN GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.12.1996 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
RAMAZAN ÖZNACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.12.1996
HİKMET AYDIN SİMİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 18.06.2020 Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132354
BIST
13:264.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 38,35
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.920
13:2619,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
13:2621,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1132
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
13:261.250,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.250,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler13:24
|ELITE
|13,64
|15.549.150
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|383.515
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|10.210.653
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|36.339.503
|% 9,98
|
|ONCSM
|132,60
|97.472.543
|% -7,60
|
|QNBFL
|72,10
|37.518
|% -7,21
|
|DGGYO
|33,60
|28.846.911
|% -6,67
|
|DOGUB
|18,99
|29.253.218
|% -4,95
|
|AKFYE
|15,86
|2.495.607.443
|% -4,63
|
|AKFYE
|15,86
|2.495.607.443
|% -4,63
|
|ASTOR
|59,05
|1.648.221.051
|% 3,60
|
|THYAO
|127,40
|1.574.431.264
|% 1,68
|
|TUPRS
|79,10
|1.011.239.440
|% -0,44
|
|KOZAL
|21,72
|986.594.610
|% 2,07
|
|AKFYE
|15,86
|2.495.607.443
|% -4,63
|
|YYAPI
|2,86
|176.748.387
|% 6,32
|
|EKGYO
|6,42
|329.305.996
|% 0,63
|
|YGYO
|2,17
|104.862.487
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,72
|986.594.610
|% 2,07
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2564
|19,2614
|% 0,12
|
|Euro
|21,0361
|21,1051
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,9237
|24,0437
|% 0,07
|
|Frank
|21,1885
|21,3161
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1184
|5,1441
|% 0,09
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.019
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.505
|8.553
|-23,00
|
|Yarım
|4.154
|4.185
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,02
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,16
|