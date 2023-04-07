***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2023 15:32
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 27.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 17.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133613
BIST
16:284.945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,17
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2819,2649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2820,9929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0408
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:281.242,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.243,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:26
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.783.378.080
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.075
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.156.852
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.321.860
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.296.482
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,24
|110.424.035
|% -7,92
|
|POLTK
|2.070,60
|25.055.267
|% -6,07
|
|DITAS
|27,60
|15.383.984
|% -4,83
|
|ARASE
|138,20
|16.180.419
|% -3,69
|
|THYAO
|127,50
|2.129.476.225
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,70
|1.909.807.746
|% 1,40
|
|ASTOR
|57,95
|1.827.435.798
|% -1,36
|
|GESAN
|74,35
|1.783.378.080
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.502.094.147
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.216.070.871
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.359.137.123
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,70
|1.909.807.746
|% 1,40
|
|YYAPI
|3,01
|232.625.713
|% 4,51
|
|SKBNK
|2,51
|191.990.032
|% 0,00
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2457
|19,2566
|% 0,03
|
|Euro
|20,9557
|21,0290
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,8124
|23,9319
|% -0,22
|
|Frank
|21,1476
|21,2750
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1172
|5,1428
|% 0,05
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,53
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.525
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,48
|0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|