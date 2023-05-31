***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.05.2023 16:25
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 21.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.05.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 02.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155032
BIST
16:374.922
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -29,79
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.982
16:3720,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,2035
|Açılış
|: 20,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
16:3722,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2596
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
16:371.307,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 20,04
|Açılış
|: 1.307,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler16:37
|AVHOL
|33,88
|179.136.586
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|186.279.327
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|56.927.045
|% 9,99
|
|GEREL
|20,58
|18.929.052
|% 9,94
|
|CVKMD
|152,60
|246.088.733
|% 9,94
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.894.992
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,75
|73.047.223
|% -6,62
|
|BRKO
|3,65
|714.896
|% -6,41
|
|GSRAY
|8,27
|472.204.900
|% -6,02
|
|THYAO
|145,60
|6.331.279.365
|% -0,95
|
|YKBNK
|10,25
|3.972.579.520
|% -0,19
|
|AKBNK
|16,23
|3.590.437.705
|% -0,86
|
|GARAN
|27,28
|3.240.553.434
|% -1,30
|
|ISCTR
|11,44
|3.010.969.151
|% -1,38
|
|YKBNK
|10,25
|3.972.579.520
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,44
|3.010.969.151
|% -1,38
|
|EKGYO
|7,27
|1.615.402.001
|% -1,76
|
|AKBNK
|16,23
|3.590.437.705
|% -0,86
|
|KOZAL
|22,56
|2.712.404.738
|% 5,42
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6937
|20,6990
|% 0,99
|
|Euro
|22,2163
|22,2804
|% 1,18
|
|Sterlin
|25,5630
|25,6912
|% 1,09
|
|Frank
|22,6486
|22,7850
|% 0,79
|
|Riyal
|5,5039
|5,5315
|% 1,30
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.307
|1.308
|19,61
|
|Cumhuriyet
|9.065
|9.202
|82,00
|
|Tam
|9.014
|9.262
|85,21
|
|Yarım
|4.427
|4.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.283
|12,00
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:53DIRIT
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 849 adet işlem
-
16:52VKFYO
Yüzde -6.62 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 947, 839 adet işlem
-
16:51CEMTS
Yüzde -79.57 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 391, 974 adet işlem
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 83 kaybederek (% -0.42 ) 5, 448
-
16:50XU100
Endeks 4, 937 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 64, 919.00 milyon TL de