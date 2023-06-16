***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2023 17:59
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.05.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 02.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 20.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159493
BIST
17:595.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,78
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0103
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0129
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:591.489,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.489,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BMSTL
|61,05
|112.097.602
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.831.821
|% 10,00
|
|PRKME
|17,60
|38.870.620
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|105.490.934
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|18.069.292
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.220.483
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.450.303
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
|
|THYAO
|180,90
|7.945.822.596
|% -1,15
|
|YKBNK
|12,85
|4.331.205.781
|% -1,08
|
|AKBNK
|18,99
|4.318.165.288
|% -1,25
|
|ISCTR
|13,51
|2.689.700.477
|% -2,10
|
|EREGL
|36,78
|2.580.239.953
|% 0,49
|
|YKBNK
|12,85
|4.331.205.781
|% -1,08
|
|EKGYO
|7,22
|1.793.226.407
|% 0,70
|
|AKBNK
|18,99
|4.318.165.288
|% -1,25
|
|ISCTR
|13,51
|2.689.700.477
|% -2,10
|
|KLGYO
|2,92
|331.303.781
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6230
|23,6430
|% -0,02
|
|Euro
|25,8139
|25,8470
|% -0,06
|
|Sterlin
|30,1754
|30,3267
|% 0,07
|
|Frank
|26,3211
|26,4797
|% -0,40
|
|Riyal
|6,2806
|6,3121
|% -0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,89
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.490
|0,15
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.809
|4.891
|7,00
|
|Çeyrek
|2.405
|2.445
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|76,17
|76,17
|0,50
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem