***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2023 16:00
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 20.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176339
BIST
'
18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0457
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1568
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.699,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 15,07
|Açılış
|: 1.699,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.700,06
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|238,80
|510.698.561
|% 10,00
|
|CVKMD
|280,70
|971.974.920
|% 9,99
|
|ATAKP
|47,78
|13.336.784
|% 9,99
|
|KLSER
|30,24
|11.958.227
|% 9,96
|
|ONCSM
|152,50
|376.908.941
|% 9,95
|
|ISSEN
|16,07
|266.748.294
|% -5,14
|
|FORTE
|70,20
|186.235.230
|% -4,81
|
|MIATK
|187,70
|1.158.574.796
|% -4,23
|
|PNLSN
|53,50
|82.192.816
|% -3,60
|
|IZINV
|34,94
|18.966.158
|% -2,94
|
|ASTOR
|101,40
|5.688.963.783
|% 0,10
|
|EUPWR
|176,30
|1.935.113.365
|% -0,96
|
|KAYSE
|30,48
|1.719.334.089
|% 3,81
|
|SMRTG
|58,85
|1.295.339.024
|% -2,89
|
|BIENY
|61,55
|1.192.827.369
|% -1,44
|
|KAYSE
|30,48
|1.719.334.089
|% 3,81
|
|ASTOR
|101,40
|5.688.963.783
|% 0,10
|
|AKFYE
|14,10
|577.644.653
|% 0,64
|
|EUREN
|14,05
|558.996.568
|% 2,93
|
|MOBTL
|3,96
|139.744.497
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9318
|26,9618
|% 0,22
|
|Euro
|29,7009
|29,7081
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,5591
|34,7325
|% 0,57
|
|Frank
|30,9343
|31,1206
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1625
|7,1984
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|15,71
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|13,40
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.076
|11.163
|20,00
|
|Yarım
|5.530
|5.607
|10,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,03
|21,05
|0,14
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem