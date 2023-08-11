***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2023 16:38
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 20.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 15.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184515
BIST
'
17:197.700
En Düşük
|Değişim
|: 3,48%
|| 258,88
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.708
17:1927,0518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1929,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0761
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:191.668,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.668,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:17
|SAYAS
|58,85
|153.960.491
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.876.710
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.824.341
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.768.165
|% 10,00
|
|SANEL
|21,34
|52.037.434
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,34
|297.587.769
|% -55,25
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|DOCO
|3.456,60
|101.959.301
|% -9,04
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|264,90
|11.528.192.954
|% 2,48
|
|ASTOR
|124,10
|6.732.871.533
|% 2,90
|
|AKBNK
|30,66
|5.951.200.932
|% 0,00
|
|EREGL
|40,94
|5.465.449.907
|% 2,50
|
|ISCTR
|17,17
|5.326.483.322
|% -0,58
|
|EKGYO
|8,68
|3.643.966.581
|% 2,12
|
|SKBNK
|3,82
|1.491.094.572
|% 1,87
|
|YKBNK
|15,65
|5.296.183.938
|% -0,45
|
|ISCTR
|17,17
|5.326.483.322
|% -0,58
|
|AKBNK
|30,66
|5.951.200.932
|% 0,00
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0430
|27,0483
|% 0,19
|
|Euro
|29,7017
|29,7113
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,2608
|34,4326
|% 0,31
|
|Frank
|30,7192
|30,9043
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1865
|7,2225
|% 0,07
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,45
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|4,88
|
|Cumhuriyet
|11.369
|11.541
|-12,00
|
|Tam
|11.124
|11.214
|26,00
|
|Yarım
|5.571
|5.633
|13,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,04
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,32
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, YKBNK, GUBRF
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 194, 6 artarak (% 2.93 ) 6, 828
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, KENT, GRTRK, RUBNS, BRMEN, PENTA, ARENA, KAYSE, ONCSM, BRSAN
-
17:32
EGGUB, VAKFN, MMCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:32
IDGYO, KLSER, DOCO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında