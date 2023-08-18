***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.08.2023 16:01
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 15.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187012
BIST
'
17:497.453
En Düşük
|Değişim
|: -4,01%
|| -311,16
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
17:4927,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0182
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:4929,4871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0057
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:491.649,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.649,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:49
|KLMSN
|26,62
|119.308.553
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|65.751.165
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|15.253.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|213,70
|858.219
|% 9,98
|
|DGGYO
|38,16
|50.961.820
|% 9,97
|
|KNFRT
|16,98
|71.335.847
|% -9,92
|
|KERVT
|11,26
|232.882.642
|% -9,78
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|GOLTS
|185,00
|185.587.593
|% -9,31
|
|EUKYO
|14,28
|16.870.242
|% -8,52
|
|TUPRS
|126,00
|11.645.139.207
|% 2,44
|
|THYAO
|250,00
|8.447.432.609
|% -4,62
|
|EREGL
|41,74
|7.387.957.438
|% -2,39
|
|YKBNK
|15,71
|4.708.479.192
|% -5,98
|
|ASTOR
|129,80
|4.218.293.382
|% -3,49
|
|SKBNK
|4,01
|1.848.183.609
|% -7,18
|
|YKBNK
|15,71
|4.708.479.192
|% -5,98
|
|ZOREN
|4,78
|1.413.297.497
|% -4,78
|
|DOHOL
|13,34
|3.079.165.173
|% 3,89
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0920
|27,0974
|% 0,07
|
|Euro
|29,4749
|29,4871
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,3997
|34,5722
|% -0,03
|
|Frank
|30,6316
|30,8162
|% -0,23
|
|Riyal
|7,2034
|7,2395
|% 0,07
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,61
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,17
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.082
|11.158
|30,00
|
|Yarım
|5.558
|5.605
|16,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|-0,21
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem