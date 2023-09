***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBono ve/veya tahvil 330000000 TRY Yurtiçi 19.01.2023 19.01.2024 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono ve/veya tahvil 150000000 TRY Yurtiçi 08.06.2023 08.06.2024 Nitelikli Yatırımcıya SatışBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiŞeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama Hizmetleri 50000000 1.500.000,91 TRY 3Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 300000000 60 TRY 0,000020Şeker International Banking Unit Ltd. Bankacılık Hizmetleri 134207000 250 TRY 0,00019Borsa İstanbul A.Ş.(C Grubu) Borsa Dışı Borsa 39783996 159.710,94 TRY 0,40144