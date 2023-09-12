***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.09.2023 10:07
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono ve/veya tahvil 330000000 TRY Yurtiçi 19.01.2023 19.01.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono ve/veya tahvil 150000000 TRY Yurtiçi 08.06.2023 08.06.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama Hizmetleri 50000000 1.500.000,91 TRY 3
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 300000000 60 TRY 0,000020
Şeker International Banking Unit Ltd. Bankacılık Hizmetleri 134207000 250 TRY 0,00019
Borsa İstanbul A.Ş.(C Grubu) Borsa Dışı Borsa 39783996 159.710,94 TRY 0,40144
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194063
BIST