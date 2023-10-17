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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.10.2023 10:47
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono ve/veya tahvil 330000000 TRY Yurtiçi 19.01.2023 19.01.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono ve/veya tahvil 150000000 TRY Yurtiçi 08.06.2023 08.06.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono ve/veya tahvil 500000000 TRY Yurtiçi 12.10.2023 12.10.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207088


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BIST En Aktif Hisseler12:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVTUR 7,70 7.216.624 % 10,00  
INGRM 375,10 66.013.480 % 10,00  
IHYAY 2,31 37.260.365 % 10,00  
MAALT 1.090,50 8.532.072 % 10,00  
EKIZ 38,50 993.108 % 10,00  
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12:04 Alış Satış %  
Dolar 27,9070 27,9130 % 0,28  
Euro 29,4747 29,4899 % 0,20  
Sterlin 33,8234 33,9931 % -0,15  
Frank 30,7982 30,9837 % 0,09  
Riyal 7,4187 7,4559 % 0,36  
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12:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 0,90  
Altın Gr. 1.722 1.722 5,26  
Cumhuriyet 11.850 12.029 -46,00  
Tam 11.614 11.690 -18,00  
Yarım 5.825 5.867 -10,00  
Çeyrek 2.903 2.934 -4,00  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 0,02  
Gümüş Gr. 20,27 20,31 0,08  
B. Petrol 89,53 89,53 -0,12  
Seans Raporu 12:04
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