***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2023 14:55
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 15.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 08.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 08.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207696
BIST
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16:117.858
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 15,24
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.971
16:1127,9972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
16:1129,6830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1604
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
16:111.758,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.758,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:08
|MEKAG
|44,24
|5.003.323
|% 10,00
|
|INTEM
|259,60
|124.016.043
|% 10,00
|
|GRSEL
|68,75
|104.219.261
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|193.084.491
|% 10,00
|
|COSMO
|165,00
|41.313.478
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|90.036.158
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|BMSCH
|19,14
|137.781.629
|% -7,54
|
|ENSRI
|34,78
|167.061.325
|% -7,15
|
|THYAO
|217,90
|5.820.910.991
|% 0,65
|
|TUPRS
|136,70
|4.237.077.280
|% -3,19
|
|PETKM
|21,52
|2.747.114.503
|% -0,09
|
|BRSAN
|966,40
|2.638.494.327
|% 4,14
|
|YKBNK
|18,69
|2.567.265.828
|% 1,25
|
|EKGYO
|7,34
|1.626.092.842
|% 0,14
|
|ZOREN
|5,89
|981.995.979
|% -0,84
|
|YKBNK
|18,69
|2.567.265.828
|% 1,25
|
|PETKM
|21,52
|2.747.114.503
|% -0,09
|
|ODAS
|11,92
|1.218.637.727
|% 0,25
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9931
|27,9975
|% -0,01
|
|Euro
|29,6781
|29,6959
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,9065
|34,0765
|% 0,13
|
|Frank
|31,1114
|31,2988
|% 0,39
|
|Riyal
|7,4409
|7,4782
|% 0,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.758
|1.759
|6,82
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.868
|11.949
|-46,00
|
|Yarım
|5.952
|6.000
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.967
|3.000
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,58
|0,02
|
|B. Petrol
|90,51
|90,51
|-0,99
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23GEDIK
Yüzde 7.25 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 653, 786 adet işlem
-
16:22PEGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 390, 428 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13 kaybederek (% -0.19 ) 6, 805
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEKAG, DOFER, RAYSG, SODSN, A1CAP, OSMEN, VKING, EUKYO, QNBFB, INGRM
-
16:21
GRSEL, TARKM, ATAGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında