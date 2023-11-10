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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2023 16:11
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 22.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 08.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 08.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216986


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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7.785 En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLGM 1,54 90.092.526 % 10,00  
REEDR 26,86 3.716.609.029 % 9,99  
ARDYZ 25,14 277.270.208 % 9,97  
BYDNR 35,06 65.291.586 % 9,97  
ENSRI 27,14 88.459.616 % 9,97  
daha fazla
17:39 Alış Satış %  
Dolar 28,5613 28,5670 % 0,36  
Euro 30,5088 30,5228 % 0,27  
Sterlin 34,7878 34,9623 % 0,33  
Frank 31,5483 31,7384 % 0,55  
Riyal 7,5918 7,6299 % 0,34  
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17:39 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,34 22,38 % 0,66  
Platin 848,02 849,76 % 0,66  
Paladyum 966,36 970,05 % 0,66  
Brent Pet. 81,06 81,06 % 0,66  
Altın Ons 1.944,07 1.944,40 % 0,66  
Seans Raporu 17:39
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