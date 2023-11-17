***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2023 15:42
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 08.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 08.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 21.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218694
BIST
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15:487.859
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 78,30
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.862
15:4828,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0402
|Açılış
|: 28,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
15:4831,1939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0458
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
15:481.835,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,79
|Açılış
|: 1.835,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ANELE
|10,67
|43.952.040
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|71.570.213
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|1.603.463
|% 10,00
|
|DOGUB
|14,54
|48.558.494
|% 9,98
|
|RUBNS
|30,20
|72.090.777
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|6.440.039
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|25.341.111
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|3.938.930
|% -9,95
|
|OTTO
|382,50
|4.790.770
|% -9,95
|
|KLNMA
|53,50
|5.219.942
|% -8,39
|
|THYAO
|253,75
|8.496.919.202
|% 3,87
|
|MIATK
|673,00
|2.946.510.601
|% -4,13
|
|REEDR
|30,60
|2.622.147.837
|% 3,03
|
|TUPRS
|154,20
|2.283.755.605
|% 0,06
|
|MARBL
|20,56
|2.224.757.128
|% -3,47
|
|EKGYO
|7,54
|984.233.624
|% 0,00
|
|MARBL
|20,56
|2.224.757.128
|% -3,47
|
|IHLAS
|1,48
|132.428.230
|% 0,00
|
|REEDR
|30,60
|2.622.147.837
|% 3,03
|
|YKBNK
|16,93
|1.345.832.287
|% 0,53
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6646
|28,7220
|% 0,23
|
|Euro
|31,1900
|31,2058
|% 0,19
|
|Sterlin
|35,5872
|35,7657
|% 0,38
|
|Frank
|32,2101
|32,4041
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6275
|7,6658
|% 0,12
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,08
|% 0,66
|
|Platin
|908,26
|910,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.060,70
|1.063,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,53
|78,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.989,45
|1.989,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:46
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-
16:01IHYAY
Yüzde 4.14 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 585, 645 adet işlem
-
16:00IDEAS
Yüzde 4.74 oranında artışla 110.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 688 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 48 artarak (% 1.07 ) 8, 323
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15:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ANELE, KRONT
-
15:59XU100
Endeks 7, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 54, 228.00 milyon TL de