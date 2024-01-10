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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.01.2024 12:34
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 21.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237863


BIST
GÜNCEL HABERLER




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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:187.796
Değişim :  0,77% |  59,47
Açılış :  7.734  
Önceki Kapanış :  7.736  
En Düşük
7.709 En Yüksek
7.816
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKOS 52,80 356.307.689 % 10,00  
SUMAS 243,10 1.466.881 % 10,00  
MARKA 47,18 19.289.956 % 9,98  
DOGUB 16,79 107.399.974 % 9,95  
GARFA 104,70 131.556.697 % 9,92  
daha fazla
15:18 Alış Satış %  
Dolar 29,9662 29,9736 % 0,16  
Euro 32,8386 32,8549 % 0,36  
Sterlin 38,0267 38,2174 % 0,32  
Frank 35,0317 35,2428 % 0,18  
Riyal 7,9671 8,0071 % 0,14  
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15:18 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,96 23,00 % 0,66  
Platin 931,52 932,96 % 0,66  
Paladyum 992,29 997,82 % 0,66  
Brent Pet. 77,65 77,65 % 0,66  
Altın Ons 2.033,88 2.034,21 % 0,66  
Seans Raporu 15:18
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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