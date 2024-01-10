***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2024 12:34
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 21.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237863
BIST
'
15:187.796
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 59,47
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.816
15:1829,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0490
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
15:1832,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1175
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
15:181.960,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.960,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler15:18
|EKOS
|52,80
|356.307.689
|% 10,00
|
|SUMAS
|243,10
|1.466.881
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|19.289.956
|% 9,98
|
|DOGUB
|16,79
|107.399.974
|% 9,95
|
|GARFA
|104,70
|131.556.697
|% 9,92
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,85
|269.415.219
|% -5,94
|
|BRKVY
|51,70
|15.719.670
|% -5,83
|
|DIRIT
|12,50
|1.510.155
|% -5,45
|
|BAGFS
|28,48
|151.305.563
|% -5,07
|
|THYAO
|249,20
|6.992.660.707
|% 2,59
|
|EREGL
|44,84
|5.852.674.028
|% 4,52
|
|YKBNK
|22,40
|2.306.744.183
|% -0,09
|
|ISCTR
|25,24
|2.276.949.731
|% 0,40
|
|AKBNK
|39,92
|1.946.635.164
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,13
|1.183.650.322
|% 0,00
|
|EREGL
|44,84
|5.852.674.028
|% 4,52
|
|HALKB
|13,29
|1.558.079.761
|% -3,63
|
|YKBNK
|22,40
|2.306.744.183
|% -0,09
|
|TSPOR
|2,85
|269.415.219
|% -5,94
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9662
|29,9736
|% 0,16
|
|Euro
|32,8386
|32,8549
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,0267
|38,2174
|% 0,32
|
|Frank
|35,0317
|35,2428
|% 0,18
|
|Riyal
|7,9671
|8,0071
|% 0,14
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|931,52
|932,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|992,29
|997,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,65
|77,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,88
|2.034,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:18
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-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 47 artarak (% 0.82 ) 8, 467
-
15:33XU100
Endeks 7, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 58, 414.00 milyon TL de
-
15:32SELEC
Yüzde 6.16 oranında artışla 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 504 adet işlem
-
15:31MIATK
Yüzde 6.20 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 672, 519 adet işlem
-
15:30GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 73.50 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 618, 288 adet işlem