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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.01.2024 17:41
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 21.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Pay 06.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono ve/veya tahvil 150000000 TRY Yurtiçi 08.06.2023 08.06.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono ve/veya tahvil 500000000 TRY Yurtiçi 12.10.2023 12.10.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242020


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 11,22 273.120.789 % 10,00  
OYAYO 28,60 15.610.361 % 10,00  
TETMT 4.180,00 35.010.253 % 10,00  
BINHO 396,00 1.674.248.628 % 10,00  
BURVA 86,45 31.811.613 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,2493 30,2581 % 0,19  
Euro 32,9780 32,9937 % 0,18  
Sterlin 38,3644 38,5568 % 0,31  
Frank 34,6693 34,8781 % 0,07  
Riyal 8,0426 8,0830 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,17 22,20 % 0,66  
Platin 898,63 899,84 % 0,66  
Paladyum 943,08 948,28 % 0,66  
Brent Pet. 79,73 79,73 % 0,66  
Altın Ons 2.023,54 2.023,82 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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