***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN GÖKTAN Genel Müdür Diğer Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiRAMAZAN ÖZNACAR Genel Müdür Yardımcısı Diğer Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür YardımcısıKADİR TEZELLER Genel Müdür Yardımcısı Diğer Araştırma, Kurumsal Finansman ve Yatırım Danışmanlığı Grup BaşkanıMECİT BATUHAN ALPMAN Genel Müdür Yardımcısı Diğer Pay Piyasası, Pazarlama ve Satış Grup Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263058BIST