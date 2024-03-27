***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.03.2024 11:18
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN GÖKTAN Genel Müdür Diğer Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
RAMAZAN ÖZNACAR Genel Müdür Yardımcısı Diğer Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı
KADİR TEZELLER Genel Müdür Yardımcısı Diğer Araştırma, Kurumsal Finansman ve Yatırım Danışmanlığı Grup Başkanı
MECİT BATUHAN ALPMAN Genel Müdür Yardımcısı Diğer Pay Piyasası, Pazarlama ve Satış Grup Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263058
BIST
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11:418.764
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -43,57
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.851
11:4132,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0581
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:4135,1109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2468
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1226
En Düşük
34,7919
11:412.257,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,28
|Açılış
|: 2.257,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:41
|AGROT
|39,16
|802.595.695
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|69.873.464
|% 10,00
|
|KBORU
|119,00
|404.180.429
|% 9,98
|
|ODINE
|48,28
|26.626.034
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|375.193.100
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.705.755
|% -9,96
|
|THYAO
|282,50
|2.365.624.330
|% -0,96
|
|PETKM
|20,20
|2.359.507.578
|% -5,16
|
|ASELS
|52,95
|1.351.021.913
|% -0,09
|
|YKBNK
|26,72
|1.220.921.629
|% 0,30
|
|ISCTR
|10,99
|1.014.943.966
|% -1,17
|
|PETKM
|20,20
|2.359.507.578
|% -5,16
|
|ISCTR
|10,99
|1.014.943.966
|% -1,17
|
|EKGYO
|9,31
|757.069.714
|% -0,11
|
|ZOREN
|5,42
|406.805.432
|% -0,37
|
|YKBNK
|26,72
|1.220.921.629
|% 0,30
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2295
|32,2315
|% 0,18
|
|Euro
|35,0881
|35,1109
|% 0,71
|
|Sterlin
|40,8402
|41,0449
|% -0,17
|
|Frank
|35,7182
|35,8972
|% -0,34
|
|Riyal
|8,6320
|8,6753
|% -0,13
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|897,91
|898,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,33
|985,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,00
|85,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,25
|2.177,51
|% 0,66
|