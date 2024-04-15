***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2024 16:51
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 30.12.1996 İcrada Görevli Değil Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil
ERDAL BATMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 27.02.2014 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değil
ÖMER FARUK TÜRKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 22.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Hayır
ORHAN KARAKAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 12.05.2020 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değil
OSMAN GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.12.1996 İcrada Görevli Genel Müdür Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil
HİKMET AYDIN SİMİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 18.06.2020 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271979
BIST
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18:059.680
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -134,39
|Açılış
|: 9.759
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|Önceki Kapanış
|: 9.814
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9.680
En Yüksek
9.824
18:0532,4278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0713
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
18:0534,5096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0804
|Açılış
|: 34,5500
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|Önceki Kapanış
|: 35,2000
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34,8027
En Düşük
34,4011
18:052.465,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 26,35
|Açılış
|: 2.465,00
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|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
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2.471,97
En Düşük
2.422,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
|
|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|260.460.250
|% -9,98
|
|YAYLA
|25,70
|94.155.317
|% -8,21
|
|FONET
|23,94
|86.633.300
|% -7,42
|
|ERSU
|43,94
|43.554.335
|% -6,91
|
|HDFGS
|2,13
|118.642.568
|% -6,58
|
|THYAO
|298,50
|11.641.840.379
|% -3,48
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|TUPRS
|183,00
|5.260.103.561
|% -2,87
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|AKBNK
|58,40
|4.416.744.772
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,88
|2.627.733.927
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|ODAS
|9,41
|1.935.859.200
|% 1,73
|
|EKGYO
|10,81
|1.967.904.475
|% 0,56
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4081
|32,4278
|% 0,22
|
|Euro
|34,4653
|34,5096
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,2626
|40,4644
|% -0,23
|
|Frank
|35,4366
|35,6142
|% -0,05
|
|Riyal
|8,6267
|8,6700
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,69
|28,73
|% 0,66
|
|Platin
|969,15
|970,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,85
|1.034,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,94
|89,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.365,56
|2.365,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57ENSRI
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
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17:56XU100
Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
-
17:56HALKB
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 823, 926 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem