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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2024 16:51
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 30.12.1996 İcrada Görevli Değil Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil
ERDAL BATMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 27.02.2014 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değil
ÖMER FARUK TÜRKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 22.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Hayır
ORHAN KARAKAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 12.05.2020 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değil
OSMAN GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.12.1996 İcrada Görevli Genel Müdür Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil
HİKMET AYDIN SİMİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 18.06.2020 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271979


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PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4081 32,4278 % 0,22  
Euro 34,4653 34,5096 % 0,23  
Sterlin 40,2626 40,4644 % -0,23  
Frank 35,4366 35,6142 % -0,05  
Riyal 8,6267 8,6700 % -0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,69 28,73 % 0,66  
Platin 969,15 970,25 % 0,66  
Paladyum 1.031,85 1.034,32 % 0,66  
Brent Pet. 89,94 89,94 % 0,66  
Altın Ons 2.365,56 2.365,90 % 0,66  
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