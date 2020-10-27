Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.10.2020 20:09
GÜNCEL HABERLER



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
Karar Sayısı
20-1/1-48
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                 Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
 a) 30.09.2020  tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tablo tarafımızdan incelenmiş olup
 b) Finansal  Tablonun  önemli konularda  gerçeğe    aykırı   bir  açıklama  veya   açıklamanın  yapıldığı   tarih  itibariyle   yanıltıcı    olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
c) İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte kar ve zarar ile ilgili gerçeği                                     dürüst biçimde yansıttığı sonucuna varılmıştır.
 
                                               Başkan                                Başkan Vekili                      Üye                              Üye                                                  Üye                                      Üye – Genel Müdür Yardımcısı                                 Üye – Genel Müdür               
                            Dr. Hasan Basri GÖKTAN             Erdal BATMAZ                   Sinan ÇAM            Orhan KARAKAŞ                       Hikmet Aydın SİMİT                             Ramazan ÖZNACAR                                           Osman GÖKTAN                               
 
  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884545


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.153
Değişim :  0,71% |  8,18
Açılış :  1.144  
Önceki Kapanış :  1.144  
En Yüksek
1.158 En Düşük
1.134
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.498,20 104.090.159 % 10,00  
KLNMA 71,50 30.524.677 % 10,00  
OSMEN 22,00 1.052.609 % 10,00  
YBTAS 15.069,80 213.349 % 10,00  
PKENT 703,50 111.545 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1701 8,1754 % 1,14  
Euro 9,6638 9,6771 % 1,31  
Sterlin 10,6397 10,6930 % 1,36  
Frank 8,9743 9,0284 % 1,19  
Riyal 2,1719 2,1828 % 1,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.909 6,89  
Altın Gr. 501 501 6,75  
Cumhuriyet 3.317 3.368 44,00  
Tam 3.303 3.386 41,63  
Yarım 1.597 1.638 20,14  
Çeyrek 801 819 10,07  
Gümüş.Ons 24,44 24,46 0,18  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,11  
B. Petrol 41,62 41,62 0,79  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru