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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

18.02.2022 04:39
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2022
Karar Sayısı
22-1/1-07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                        
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
 
Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
 a) 31.12.2021 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları tarafımızdan incelenmiş olup
  b) Finansal  Tablo  ve  Faaliyet  Raporunun  önemli konularda  gerçeğe    aykırı   bir  açıklama  veya   açıklamanın  yapıldığı   tarih  itibariyle   yanıltıcı    olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
 
  
c) İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı sonucuna varılmıştır.
 
GÜNDEM MAD :    1  Genel Müdürlüğün   17.02.2022  tarih, 07 sayılı müzekkeresi.
K  A  R  A  R       :    07 Okunarak tezekkür edilmiş ve teklifin kabulüne karar verilmiştir.
                               Başkan                                 Başkan Vekili                     Üye                            Üye          
               Dr. Hasan Basri GÖKTAN               Erdal BATMAZ             Sinan ÇAM          Orhan KARAKAŞ                          
 
                   Üye                                  Üye – Genel Müdür Yardımcısı                         Üye – Genel Müdür               
      Mehmet AK                                   Ramazan ÖZNACAR                                      Osman GÖKTAN                                
    
  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002669


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Altın Gr. 829 829 -0,05  
Cumhuriyet 5.485 5.568 -12,00  
Tam 5.475 5.612 5,55  
Yarım 2.646 2.715 2,69  
Çeyrek 1.327 1.357 1,34  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 -0,03  
Gümüş Gr. 10,42 10,43 0,01  
B. Petrol 91,25 91,25 -1,73  
Seans Raporu 15:04
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