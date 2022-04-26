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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.04.2022 19:39
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/04/2022
Karar Sayısı
22-1/1-24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
 
 a) 31.03.2022 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiş olup
 
 b) Finansal Tabloların önemli konularda  gerçeğe aykırı bir   açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih  itibariyle yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
 
 c) İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı sonucuna varılmıştır.
 
                 Başkan                                 Başkan Vekili                     Üye                            Üye           
    Dr. Hasan Basri GÖKTAN               Erdal BATMAZ             Sinan ÇAM          Orhan KARAKAŞ    
             Üye                                  Üye – Genel Müdür Yardımcısı                         Üye – Genel Müdür               
        Mehmet AK                                   Ramazan ÖZNACAR                                   Osman GÖKTAN                                




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024086


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Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,25 23,28 -0,24  
Gümüş Gr. 11,07 11,08 -0,12  
B. Petrol 105 105 0,30  
Seans Raporu 18:05
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