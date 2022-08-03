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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

03.08.2022 02:06
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/08/2022
Karar Sayısı
22-1/1-41
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
                       
     
Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
 a) 30.06.2022 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiş olup
 b) Finansal Tabloların önemli konularda  gerçeğe aykırı bir   açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih  itibariyle yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
 c) İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı sonucuna varılmıştır.
Başkan                      Başkan Vekili       Üye                  Üye                          Üye              Üye – Genel Müdür  Yardımcısı Üye-Genel Müdür    
        Dr. Hasan Basri GÖKTAN   Erdal BATMAZ    Sinan ÇAM    Orhan KARAKAŞ     Mehmet AK        Ramazan ÖZNACAR            Osman GÖKTAN
                                                   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051350


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Altın Ons 1.770 1.771 5,19  
Altın Gr. 1.022 1.022 4,20  
Cumhuriyet 6.789 6.892 -49,00  
Tam 6.822 6.903 47,00  
Yarım 3.324 3.375 23,00  
Çeyrek 1.667 1.687 12,00  
Gümüş.Ons 20,00 20,04 -0,05  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 -0,01  
B. Petrol 97,02 97,02 0,24  
Seans Raporu 18:05
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