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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.11.2022 21:35
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
22-1/1-54
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

         Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
 
a) 30.09.2022  tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tablo tarafımızdan incelenmiş olup
 
b) Finansal  Tablonun  önemli konularda  gerçeğe    aykırı   bir  açıklama  veya   açıklamanın  yapıldığı   tarih  itibariyle   yanıltıcı    olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
 c) İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı sonucuna varılmıştır.
Başkan              Üye – Genel Müdür Yardımcısı     Üye – Genel Müdür
 Dr. Hasan Basri GÖKTAN     Erdal BATMAZ   Sinan ÇAM    Orhan KARAKAŞ    Mehmet AK       Ramazan ÖZNACAR                   Osman GÖKTAN




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076082


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ERCB 85,25 96.946.400 % 10,00  
NTGAZ 35,88 187.861.762 % 9,99  
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Riyal 4,9397 4,9645 % 0,13  
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Altın Ons 1.634 1.636 -0,16  
Altın Gr. 979 980 -5,72  
Cumhuriyet 6.628 6.728 39,00  
Tam 6.589 6.676 -19,00  
Yarım 3.210 3.264 -9,00  
Çeyrek 1.610 1.631 -4,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,30 0,05  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,23  
B. Petrol 95,66 95,66 1,01  
Seans Raporu 18:05
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