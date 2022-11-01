***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.11.2022 21:35
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
22-1/1-54
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
a) 30.09.2022 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tablo tarafımızdan incelenmiş olup
b) Finansal Tablonun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
c) İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı sonucuna varılmıştır.
Başkan Üye – Genel Müdür Yardımcısı Üye – Genel Müdür
Dr. Hasan Basri GÖKTAN Erdal BATMAZ Sinan ÇAM Orhan KARAKAŞ Mehmet AK Ramazan ÖZNACAR Osman GÖKTAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076082
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6256
En Düşük
18,6046
18:0518,3045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3135
En Düşük
18,2823
18:05978,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,26
|Açılış
|: 978,97
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
999,04
En Düşük
978,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6085
|18,6221
|% 0,03
|
|Euro
|18,2740
|18,3045
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,1417
|21,2477
|% -0,68
|
|Frank
|18,4798
|18,5911
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.636
|-0,16
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-5,72
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.589
|6.676
|-19,00
|
|Yarım
|3.210
|3.264
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.631
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,23
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de