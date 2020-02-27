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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

27.02.2020 23:20
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***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2020
Karar Sayısı
20-1/1-12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                 Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
 
Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
 
 a) 31.12.2019 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları tarafımızdan incelenmiş olup
 
  b) Finansal  Tablo  ve  Faaliyet  Raporunun  önemli konularda  gerçeğe    aykırı   bir  açıklama  veya   açıklamanın  yapıldığı   tarih  itibariyle   yanıltıcı    olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
 
  c) İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı sonucuna varılmıştır.
                 Başkan                      Başkan Vekili                  Üye                              Üye                    Üye                Üye – Genel Müdür Yardımcısı            Üye – Genel Müdür
  
  Dr. Hasan Basri GÖKTAN      Halit Haydar YILDIZ       Erdal BATMAZ                  Sinan ÇAM       Şeniz YARCAN             Ramazan ÖZNACAR              
Osman GÖKTAN




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822306


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Riyal 1,6481 1,6564 % 0,82  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 8,01  
Altın Gr. 327 327 3,24  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,75 17,78 0,12  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,02  
B. Petrol 50,99 50,99 -1,82  
Seans Raporu
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