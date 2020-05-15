***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
15.05.2020 19:13
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/05/2020
Karar Sayısı
20-1/1-24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
a) 31.03.2020 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiş olup
b) Finansal Tabloların önemli konularda
gerçeğe aykırı bir
açıklama
veya açıklamanın yapıldığı tarih
itibariyle yanıltıcı olması
sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
c) İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı sonucuna varılmıştır.
Başkan Başkan Vekili Üye Üye
Dr. Hasan Basri GÖKTAN Erdal BATMAZ Sinan ÇAM Orhan KARAKAŞ
Üye – Genel Müdür Üye – Genel Müdür Yardımcısı Üye
Osman GÖKTAN Ramazan ÖZNACAR Mecit Batuhan ALPMAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845574
BIST