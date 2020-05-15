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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

15.05.2020 19:13
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***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/05/2020
Karar Sayısı
20-1/1-24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                 Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
 
Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
 a) 31.03.2020 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiş olup
 
 
b) Finansal Tabloların önemli konularda
  
gerçeğe aykırı bir
  
açıklama
 
veya açıklamanın yapıldığı tarih
 
itibariyle yanıltıcı olması
 
sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
 
 
c) İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı sonucuna varılmıştır.
     Başkan                                Başkan Vekili                   Üye                              Üye    
  Dr. Hasan Basri GÖKTAN             Erdal BATMAZ             Sinan ÇAM            Orhan KARAKAŞ
   Üye – Genel Müdür                Üye – Genel Müdür Yardımcısı                                   Üye
    Osman GÖKTAN                        Ramazan ÖZNACAR                             Mecit Batuhan ALPMAN
                                                         




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845574


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TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
ISATR 377.300,00 377.300 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3685 8,4104 % 0,45  
Frank 7,0533 7,0958 % -0,30  
Riyal 1,8257 1,8349 % -0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 6,13  
Altın Gr. 383 383 -3,81  
Cumhuriyet 2.463 2.508 -10,80  
Tam 2.535 2.574 -11,10  
Yarım 1.237 1.258 -5,50  
Çeyrek 619 629 -2,70  
Gümüş.Ons 17,13 17,17 0,19  
Gümüş Gr. 3,78 3,78 0,02  
B. Petrol 35,38 35,38 -0,10  
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