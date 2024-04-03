***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 03.04.2024 tarihli ve 24-1/1-22 sayılı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komite üyeleri ve çalışma esasları belirlenmiştir.Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.Kurumsal Yönetim KomitesiAd-SoyadGöreviKomite GöreviÖmer Faruk TÜRKMEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BaşkanHikmet Aydın SİMİT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÜyeKadir TEZELLER Genel Müdür Yardımcısı ÜyeRiskin Erken Saptanması KomitesiAd-SoyadGöreviKomite GöreviHikmet Aydın SİMİT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BaşkanÖmer Faruk TÜRKMEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÜyeHasan AYDIN Denetim Kurulu Başkanı ÜyeDenetimden Sorumlu KomiteAd-SoyadGöreviKomite GöreviHikmet Aydın SİMİT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BaşkanÖmer Faruk TÜRKMEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÜyeSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266338BIST