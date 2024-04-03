***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
03.04.2024 15:20
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 03.04.2024 tarihli ve 24-1/1-22 sayılı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komite üyeleri ve çalışma esasları belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Ad-Soyad
Görevi
Komite Görevi
Ömer Faruk TÜRKMEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkan
Hikmet Aydın SİMİT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Kadir TEZELLER Genel Müdür Yardımcısı Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Ad-Soyad
Görevi
Komite Görevi
Hikmet Aydın SİMİT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkan
Ömer Faruk TÜRKMEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Hasan AYDIN Denetim Kurulu Başkanı Üye
Denetimden Sorumlu Komite
Ad-Soyad
Görevi
Komite Görevi
Hikmet Aydın SİMİT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkan
Ömer Faruk TÜRKMEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266338
BIST