***SKYLP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2024 13:07
***SKYLP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKYLP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257396
BIST
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15:569.249
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 93,50
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:5632,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0959
|Açılış
|: 32,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:5635,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0468
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:562.240,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,84
|Açılış
|: 2.240,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:56
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ULUFA
|14,41
|125.952.235
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|53.265.311
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|189.423.299
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.186.652
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.902.536
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|53.075.796
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|174.816.704
|% -9,96
|
|THYAO
|281,25
|6.956.108.211
|% 0,72
|
|KCHOL
|184,00
|4.075.367.807
|% 5,38
|
|OBAMS
|52,50
|3.994.003.107
|% -9,79
|
|AKBNK
|43,84
|3.956.516.379
|% 4,78
|
|EREGL
|45,84
|3.758.086.840
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,09
|3.499.771.682
|% 2,12
|
|ZOREN
|5,37
|796.465.321
|% -0,56
|
|EKGYO
|11,30
|1.368.724.015
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,70
|293.213.029
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,50
|2.524.298.820
|% 2,26
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0009
|32,0047
|% 0,30
|
|Euro
|35,0183
|35,0302
|% 0,13
|
|Sterlin
|42,2079
|42,4195
|% -0,67
|
|Frank
|37,4937
|37,6816
|% -0,51
|
|Riyal
|8,7687
|8,8127
|% -0,54
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,36
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|930,78
|932,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.032,19
|1.037,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,85
|81,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.176,35
|2.176,71
|% 0,66
|