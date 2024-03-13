***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 18.04.2023 tarih ve 58 sayılı kararı ile 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 9.500.000 TL (%100 oranında) artırılarak 19.000.000 TL'ye çıkarılması suretiyle 9.500.000 TL nominal değerli payların ihraç ve halka arz edilmesine, yeni pay alma haklarının pay başına 20,00 TL bedel üzerinden kullandırılmasına karar verilerek 20.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvuru yapılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu sermeye artırımı başvurusunun geri çekilmesine, Şirketimizin 31.12.2023 dönemine ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uygun olarak enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının açıklanmasını takiben sermaye artırım sürecinin yeniden değerlendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258286BIST