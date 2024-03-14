***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve genel kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258808BIST