***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 17:37
***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş'i bugün (15.03.2024)yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
sermayesini 134.380,00 TL'den 272.060,00 TL'ne çıkartmıştır. Artırılan sermayenin 134.380,00 TL iç kaynaklardan, 3.300,00 TL dış kaynaklardan emisyon primli artış şeklinde yapılmıştır. Şirketimizin 2023 yılı içinde Tenk Bilişim'e paya dönüştürülebilir borç ödemsi olarak verdiği 1.000.000. TL 'sı da Olağan Genel Kurul kararı ile paya dönüştürülmüştür. Bu işlem ile toplam dönüşen yatırım 1.032.112.-TL olup, pay oranımız %2'den %3,165'e yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259271
BIST
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18:058.829
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -54,82
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.796
En Yüksek
8.908
18:0532,2006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0710
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
18:0535,1023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0083
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
18:052.238,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,41
|Açılış
|: 2.238,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBAMS
|55,00
|3.583.408.586
|% 10,00
|
|DOBUR
|196,10
|80.068.272
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|375.375.174
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|83.995.523
|% 9,97
|
|YAPRK
|394,25
|150.444.880
|% 9,97
|
|FONET
|31,20
|59.314.538
|% -9,98
|
|ERSU
|21,30
|37.107.254
|% -9,97
|
|MIPAZ
|92,50
|198.353.360
|% -9,67
|
|DGATE
|47,00
|40.215.936
|% -9,09
|
|KLRHO
|48,34
|189.294.083
|% -8,62
|
|THYAO
|270,25
|8.285.067.417
|% -0,55
|
|REEDR
|57,80
|5.624.860.533
|% 1,14
|
|OBAMS
|55,00
|3.583.408.586
|% 10,00
|
|MIATK
|70,15
|3.532.868.638
|% -1,20
|
|ASTOR
|101,40
|3.329.779.622
|% -3,61
|
|ISCTR
|10,24
|1.813.336.515
|% -1,44
|
|ZOREN
|5,13
|524.036.254
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,78
|1.052.130.838
|% -1,10
|
|REEDR
|57,80
|5.624.860.533
|% 1,14
|
|YKBNK
|22,04
|1.973.518.396
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1953
|32,2006
|% 0,22
|
|Euro
|35,0887
|35,1023
|% -0,02
|
|Sterlin
|41,4771
|41,6850
|% 0,39
|
|Frank
|36,8679
|37,0527
|% 0,57
|
|Riyal
|8,6869
|8,7304
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,38
|25,41
|% 0,66
|
|Platin
|941,47
|943,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.085,83
|1.087,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,22
|85,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,00
|2.162,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KUTPO
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 83.95 lira fiyatla işlem gören hissede 639, 934 adet işlem
-
17:58KLRHO
Yüzde -9.00 oranında düşüşle 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 464, 072 adet işlem
-
17:56ULUSE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 175.60 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 224 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 77 kaybederek (% -0.63 ) 7, 724
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, CATES, VRGYO, IZINV, OBAMS, PEGYO, ALVES, DOBUR, ARTMS, SODSN