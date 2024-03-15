***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş'i bugün (15.03.2024)yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısındasermayesini 134.380,00 TL'den 272.060,00 TL'ne çıkartmıştır. Artırılan sermayenin 134.380,00 TL iç kaynaklardan, 3.300,00 TL dış kaynaklardan emisyon primli artış şeklinde yapılmıştır. Şirketimizin 2023 yılı içinde Tenk Bilişim'e paya dönüştürülebilir borç ödemsi olarak verdiği 1.000.000. TL 'sı da Olağan Genel Kurul kararı ile paya dönüştürülmüştür. Bu işlem ile toplam dönüşen yatırım 1.032.112.-TL olup, pay oranımız %2'den %3,165'e yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259271BIST