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***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2024 18:10
***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırım Başvurusunun Geri Çekilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 9.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 19.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 950.000 950.000,000 100,00000 20,00 B Grubu B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 Hamiline
B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 8.550.000 8.550.000,000 100,00000 20,00 B Grubu B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 9.500.000 9.500.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar,payların satış süresi bitişini takip eden 3 iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 günde oluşan(AOF)fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere N.Kemal Gökalp tarafından alınacaktır
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 20.04.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.04.2023 tarih ve 58 sayılı kararı ile 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 9.500.000 TL (%100 oranında) artırılarak 19.000.000 TL'ye çıkarılması suretiyle 9.500.000 TL nominal değerli payların ihraç ve halka arz edilmesine, yeni pay alma haklarının pay başına 20,00 TL bedel üzerinden kullandırılmasına karar verilerek 20.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvuru yapılmıştır.
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu sermeye artırımı başvurusunun geri çekilmesine, Şirketimizin 31.12.2023 dönemine ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uygun olarak enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının açıklanmasını takiben sermaye artırım sürecinin yeniden değerlendirilmesine
Oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258158


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