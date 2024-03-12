***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırım Başvurusunun Geri Çekilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 9.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 19.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 950.000 950.000,000 100,00000 20,00 B Grubu B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 HamilineB Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 8.550.000 8.550.000,000 100,00000 20,00 B Grubu B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 9.500.000 9.500.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar,payların satış süresi bitişini takip eden 3 iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 günde oluşan(AOF)fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere N.Kemal Gökalp tarafından alınacaktırPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 20.04.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 18.04.2023 tarih ve 58 sayılı kararı ile 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 9.500.000 TL (%100 oranında) artırılarak 19.000.000 TL'ye çıkarılması suretiyle 9.500.000 TL nominal değerli payların ihraç ve halka arz edilmesine, yeni pay alma haklarının pay başına 20,00 TL bedel üzerinden kullandırılmasına karar verilerek 20.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvuru yapılmıştır.Şirketimiz yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu sermeye artırımı başvurusunun geri çekilmesine, Şirketimizin 31.12.2023 dönemine ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uygun olarak enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının açıklanmasını takiben sermaye artırım sürecinin yeniden değerlendirilmesineOybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258158BIST