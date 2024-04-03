***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKYLP*** SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 11000000 7.500.000,00 TRY 68,18 BAĞLI ORTAKLIKArtıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 1000000 200000 TRY 20 İŞTİRAKJUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) 60865 609 TRY 1 BAĞLI MENKUL KIYMETTENK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. Kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu 272060 8612 TRY 3,165 BAĞLI MENKUL KIYMETSYSLINE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Yazılım geliştirme, satış ve pazarlama 142900 42900 TRY 30 İŞTİRAKDORINSIGHT ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Piyasa araştırması ve anket faaliyetleri 3150000 3150000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266589BIST