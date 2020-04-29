***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.04.2020 17:55
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/04/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKMD72013
Nominal Değer (TL)
14.446.800
Vade Başlangıç Tarihi
29/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/05/2020
Vadesi (Gün)
70
İtfa Tarihi
08/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841191
BIST
17:41101.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 719,86
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
17:416,9623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9545
17:417,5555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
17:41381,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,58
|Açılış
|: 381,34
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
380,58
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|133.263.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|41.770.728
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|11.103.287
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.922.072
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.611.157
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,12
|99.902.053
|% -8,01
|
|GYHOL
|20,52
|27.787.889
|% -6,98
|
|MPARK
|15,25
|413.831.849
|% -6,44
|
|MGROS
|29,76
|1.194.397.448
|% 2,62
|
|GARAN
|8,41
|701.600.847
|% 1,20
|
|PETKM
|3,58
|611.573.491
|% 1,99
|
|THYAO
|10,59
|581.946.134
|% -0,56
|
|ASELS
|27,40
|531.706.433
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|340.049.156
|% 6,94
|
|PETKM
|3,58
|611.573.491
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,12
|167.749.234
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,08
|148.402.443
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|133.263.569
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6246
|8,6678
|% -0,34
|
|Frank
|7,1258
|7,1688
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8474
|1,8566
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-7,93
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.501
|-13,90
|
|Tam
|2.508
|2.562
|-14,20
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|-7,00
|
|Çeyrek
|613
|627
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,15
|25,15
|2,41
|
Seans Raporu
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 705, 28 artarak (% 0.60 ) 118, 887
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Endeks 101, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 12, 015.00 milyon TL de
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17:55ETYAT
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17:54POLTK
Yüzde 9.95 oranında artışla 101.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 546 adet işlem