***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.07.2020 17:38
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SKYMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/04/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKMDE2010
Nominal Değer (TL)
10.070.100
Vade Başlangıç Tarihi
07/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/07/2020
Vadesi (Gün)
87
İtfa Tarihi
02/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856142
BIST
17:25119.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 1.024,22
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:256,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:257,7436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0228
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:25395,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,93
|Açılış
|: 395,67
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|56.175.236
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|121.927.126
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.156.639
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.557.123
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.570.652
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,24
|16.306.427
|% -6,81
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,27
|4.020.863.124
|% 6,07
|
|SISE
|6,45
|1.805.507.191
|% 8,04
|
|ODAS
|2,90
|1.552.676.987
|% 2,11
|
|TKFEN
|18,01
|1.396.106.086
|% 1,12
|
|GARAN
|8,35
|1.359.061.375
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,27
|4.020.863.124
|% 6,07
|
|ODAS
|2,90
|1.552.676.987
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,90
|696.486.686
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,76
|533.357.664
|% 1,15
|
|PETKM
|4,43
|1.284.202.838
|% 4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5998
|8,6429
|% 0,64
|
|Frank
|7,2549
|7,2986
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|11,80
|
|Tam
|2.637
|2.650
|12,10
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|6,00
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,32
|0,04
|