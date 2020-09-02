***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
02.09.2020 11:08
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
18/08/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKMDK2038
Nominal Değer (TL)
19.264.500
Vade Başlangıç Tarihi
02/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/09/2020
Vadesi (Gün)
79
İtfa Tarihi
20/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872872
BIST
11:151.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
11:157,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3787
En Düşük
7,3588
11:158,7554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0224
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7500
11:15465,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,10
|Açılış
|: 465,57
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:13
|PKENT
|1.131,30
|4.164.672
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.212.170
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|20.930.196
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|RALYH
|5,63
|6.291.118
|% -6,48
|
|FENER
|31,00
|341.412.109
|% 9,93
|
|GSRAY
|3,36
|332.491.220
|% 5,99
|
|SISE
|6,19
|330.664.755
|% -0,16
|
|TURSG
|6,27
|287.936.154
|% 5,38
|
|BJKAS
|3,29
|244.925.123
|% 6,13
|
|GSRAY
|3,36
|332.491.220
|% 5,99
|
|BJKAS
|3,29
|244.925.123
|% 6,13
|
|SISE
|6,19
|330.664.755
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,78
|86.408.793
|% 1,14
|
|TURSG
|6,27
|287.936.154
|% 5,38
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3743
|7,3768
|% 0,12
|
|Euro
|8,7506
|8,7551
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,8111
|9,8603
|% -0,17
|
|Frank
|8,0450
|8,0935
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9605
|1,9703
|% 0,14
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-6,34
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,98
|45,98
|0,40
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
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11:24MRGYO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 484 adet işlem
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11:23IZMDC
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 240 adet işlem
-
11:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, ARCLK, MGROS
-
11:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.13 ) 996
-
11:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, YONGA, FRIGO, EMNIS, ETILR, BALAT, DYOBY, TEKTU