***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.10.2020 17:48
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
18/08/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKMD12126
Nominal Değer (TL)
5.921.900
Vade Başlangıç Tarihi
21/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/10/2020
Vadesi (Gün)
86
İtfa Tarihi
15/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882874
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0650
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,7993
18:059,2692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0306
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2620
18:05483,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,38
|Açılış
|: 483,62
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,56
|11.764.474
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.472.193
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,80
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% -0,29
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% -2,58
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 9,74
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7981
|7,8009
|% -0,83
|
|Euro
|9,2644
|9,2692
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,2447
|10,2960
|% 0,92
|
|Frank
|8,6038
|8,6556
|% -0,35
|
|Riyal
|2,0751
|2,0855
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|20,89
|
|Altın Gr.
|483
|484
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,07
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
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17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem