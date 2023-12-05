***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
05.12.2023 11:52
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
SEKER YATIRIM payları, 06/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Aracı Kurumlar endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 155.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SEKER YATIRIM XUTUM 06/12/2023
SEKER YATIRIM XTUMY 06/12/2023
SEKER YATIRIM XYLDZ 06/12/2023
SEKER YATIRIM XHARZ 06/12/2023
SEKER YATIRIM XUMAL 06/12/2023
SEKER YATIRIM XAKUR 06/12/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222262
BIST