***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [SKYMD]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarSEKER YATIRIM payları, 06/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Aracı Kurumlar endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 155.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiSEKER YATIRIM XUTUM 06/12/2023SEKER YATIRIM XTUMY 06/12/2023SEKER YATIRIM XYLDZ 06/12/2023SEKER YATIRIM XHARZ 06/12/2023SEKER YATIRIM XUMAL 06/12/2023SEKER YATIRIM XAKUR 06/12/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222262BIST