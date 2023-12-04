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***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

04.12.2023 19:02
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması


***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SKYMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
04/12/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
52.500.000
Baz Fiyat (TL)
7
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/12/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
30/11-01/12/2023
Açıklamalar

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket) 52.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 155.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 06/12/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 7,00 TL /pay fiyat, "SKYMD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222124


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