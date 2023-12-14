***SKYMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2023 10:13
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKYMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225698
BIST
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10:387.619
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 90,05
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.605
En Yüksek
7.652
10:3829,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0693
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0530
En Düşük
28,9294
10:3831,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1456
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,7489
En Düşük
31,4821
10:381.896,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.896,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.902,46
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler10:38
|EDIP
|22,52
|82.933.343
|% 9,32
|
|FONET
|7,18
|23.074.698
|% 6,69
|
|VAKKO
|75,90
|22.521.015
|% 6,15
|
|KONKA
|46,70
|58.368.501
|% 6,14
|
|ARZUM
|32,60
|20.209.972
|% 5,16
|
|SAMAT
|55,10
|6.553.594
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|92.831.502
|% -9,82
|
|CATES
|70,00
|647.740.653
|% -6,98
|
|OTTO
|320,50
|30.768
|% -6,97
|
|RTALB
|14,35
|48.040.174
|% -5,03
|
|THYAO
|243,90
|1.259.539.138
|% 1,08
|
|AKBNK
|37,60
|863.227.930
|% 2,23
|
|YKBNK
|20,94
|688.236.362
|% 3,15
|
|ISCTR
|22,80
|675.885.727
|% 2,15
|
|CATES
|70,00
|647.740.653
|% -6,98
|
|EKGYO
|7,06
|255.791.056
|% 1,44
|
|YKBNK
|20,94
|688.236.362
|% 3,15
|
|ISCTR
|22,80
|675.885.727
|% 2,15
|
|BEGYO
|3,95
|92.831.502
|% -9,82
|
|AKBNK
|37,60
|863.227.930
|% 2,23
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0391
|29,0456
|% 0,24
|
|Euro
|31,6666
|31,6957
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,5470
|36,7303
|% 0,20
|
|Frank
|33,2020
|33,4020
|% 0,27
|
|Riyal
|7,7202
|7,7589
|% 0,25
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|938,30
|940,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,71
|999,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,75
|74,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,52
|2.029,79
|% 0,66
|