***SKYMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 10:49
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKYMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226339
BIST
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11:217.932
En Düşük
|Değişim
|: -0,77%
|| -61,56
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.922
En Yüksek
8.010
11:2129,0712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0921
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0712
En Düşük
28,8490
11:2131,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1475
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
11:211.892,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,53
|Açılış
|: 1.892,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.892,11
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler11:19
|UFUK
|99,55
|1.470.890
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,02
|33.692.498
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|38.842.039
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,08
|3.895.947
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|57.411.430
|% 9,93
|
|BEGYO
|3,21
|995.608.205
|% -9,83
|
|BRKO
|3,67
|788.731
|% -9,83
|
|CATES
|56,30
|322.897.167
|% -7,86
|
|KRSTL
|14,04
|8.006.260
|% -7,02
|
|EKOS
|34,00
|87.322.035
|% -6,34
|
|ISCTR
|25,02
|2.778.715.497
|% 2,63
|
|THYAO
|248,80
|2.738.068.833
|% -1,76
|
|YKBNK
|21,52
|1.312.006.532
|% -0,55
|
|HEKTS
|24,14
|1.097.125.850
|% 3,96
|
|EREGL
|42,34
|1.020.044.519
|% 1,05
|
|BEGYO
|3,21
|995.608.205
|% -9,83
|
|ISCTR
|25,02
|2.778.715.497
|% 2,63
|
|YKBNK
|21,52
|1.312.006.532
|% -0,55
|
|EKGYO
|7,49
|419.611.567
|% 1,08
|
|HEKTS
|24,14
|1.097.125.850
|% 3,96
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0642
|29,0705
|% 0,32
|
|Euro
|31,7643
|31,7765
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,7741
|36,9585
|% 0,42
|
|Frank
|33,3075
|33,5082
|% 0,47
|
|Riyal
|7,7251
|7,7638
|% 0,30
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|950,48
|952,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.172,58
|1.175,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,91
|76,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,96
|2.024,19
|% 0,66
|