***SKYMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2023 11:26
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKYMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKYMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226902
BIST
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12:347.661
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -128,93
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.653
En Yüksek
7.786
12:3429,0920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0352
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0938
En Düşük
28,9845
12:3431,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1068
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
12:341.895,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.894,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.897,27
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler12:32
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
|
|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.698.590
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|216.871.775
|% 9,90
|
|ULUUN
|28,44
|151.530.908
|% 8,97
|
|FORMT
|2,70
|108.599.985
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|87.767.227
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
|
|SRVGY
|372,25
|73.842.770
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|8.035.299
|% -9,98
|
|EREGL
|42,16
|3.021.294.510
|% 0,86
|
|THYAO
|244,00
|2.505.468.302
|% -0,69
|
|ISCTR
|23,90
|1.886.176.430
|% -3,08
|
|YKBNK
|20,64
|1.533.144.945
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,46
|1.376.067.349
|% -2,39
|
|BEGYO
|3,06
|905.785.393
|% -4,67
|
|ISCTR
|23,90
|1.886.176.430
|% -3,08
|
|EKGYO
|7,15
|530.778.924
|% -2,19
|
|YKBNK
|20,64
|1.533.144.945
|% -3,10
|
|EREGL
|42,16
|3.021.294.510
|% 0,86
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0871
|29,0911
|% 0,12
|
|Euro
|31,8430
|31,8638
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,7871
|36,9715
|% 0,41
|
|Frank
|33,4497
|33,6512
|% 0,27
|
|Riyal
|7,7315
|7,7703
|% 0,11
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|945,00
|948,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,11
|1.192,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,90
|77,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,21
|2.026,45
|% 0,66
|