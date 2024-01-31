***SKYMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.01.2024 10:55
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKYMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244192
BIST
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12:448.487
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 12,39
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:4430,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0091
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:4432,8929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0461
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:441.990,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.990,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:44
|PRKAB
|36,96
|39.091.483
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|32.700.578
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|108.341.963
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|177.716.565
|% 9,98
|
|YAPRK
|292,25
|251.832.980
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|350.569.269
|% -9,95
|
|LINK
|334,50
|258.796.120
|% -5,91
|
|CATES
|84,10
|1.828.738.802
|% -4,43
|
|YBTAS
|176.500,00
|176.500
|% -4,34
|
|THYAO
|270,50
|2.881.088.764
|% -0,55
|
|BINHO
|559,50
|2.051.465.706
|% 6,37
|
|CATES
|84,10
|1.828.738.802
|% -4,43
|
|MIATK
|43,28
|1.727.370.471
|% 3,49
|
|EREGL
|43,44
|1.657.477.886
|% 0,23
|
|EKGYO
|10,00
|1.198.711.964
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,68
|312.045.249
|% 0,86
|
|TSPOR
|1,58
|92.677.901
|% 1,94
|
|PETKM
|22,02
|1.043.286.189
|% 1,10
|
|ISCTR
|25,24
|1.188.639.643
|% -1,48
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3561
|30,3596
|% 0,03
|
|Euro
|32,8751
|32,8929
|% -0,14
|
|Sterlin
|38,3839
|38,5764
|% -0,07
|
|Frank
|35,0787
|35,2900
|% 0,02
|
|Riyal
|8,0750
|8,1155
|% 0,08
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|924,53
|925,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,02
|983,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,65
|81,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,10
|2.038,44
|% 0,66
|