***SKYMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 11:30
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKYMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252200
BIST
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14:119.253
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -80,96
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:1131,1525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0504
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:1133,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0560
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:112.039,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,75
|Açılış
|: 2.039,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:11
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.779.050
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|250.610.907
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.591.333
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.342.521
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|510.171.332
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|PSGYO
|6,99
|1.050.070.338
|% -8,63
|
|IHYAY
|3,16
|42.335.573
|% -8,41
|
|ERSU
|35,56
|26.218.691
|% -7,83
|
|THYAO
|286,75
|7.844.394.304
|% 0,44
|
|MIATK
|80,85
|5.150.510.286
|% 4,86
|
|REEDR
|69,30
|4.688.574.898
|% 3,74
|
|EREGL
|46,44
|4.198.066.946
|% 1,89
|
|ASTOR
|128,70
|2.900.165.395
|% -1,76
|
|ZOREN
|5,50
|1.086.983.731
|% -3,17
|
|PSGYO
|6,99
|1.050.070.338
|% -8,63
|
|EKGYO
|11,47
|1.464.223.221
|% -1,38
|
|ISCTR
|11,33
|1.415.753.868
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,54
|2.219.760.496
|% 0,43
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1471
|31,1525
|% 0,16
|
|Euro
|33,8353
|33,8508
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,3940
|39,5916
|% 0,17
|
|Frank
|35,2584
|35,4708
|% 0,19
|
|Riyal
|8,2831
|8,3247
|% 0,20
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|890,78
|892,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,26
|971,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,48
|81,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,39
|2.036,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
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