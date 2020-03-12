***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:53
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827349
BIST
11:3996.733
En Yüksek
|Değişim
|: -4,19%
|| -4.232,82
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.723
11:396,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2435
En Düşük
6,2064
11:397,0330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:39329,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 2,97
|Açılış
|: 329,62
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,95
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.385.505
|% 20,00
|
|ECILC
|4,75
|192.382.848
|% 19,05
|
|SELEC
|8,59
|75.022.636
|% 16,40
|
|DEVA
|11,56
|103.342.547
|% 16,30
|
|VKING
|3,91
|7.134.952
|% 15,00
|
|HUBVC
|16,13
|23.039.209
|% -19,35
|
|RYGYO
|4,32
|11.092.810
|% -18,95
|
|ALCTL
|13,15
|7.032.709
|% -18,88
|
|SMART
|5,15
|5.611.862
|% -18,64
|
|RYSAS
|4,65
|20.138.068
|% -18,28
|
|THYAO
|8,94
|253.316.887
|% -6,97
|
|ASELS
|24,70
|235.058.762
|% -5,58
|
|ECILC
|4,75
|192.382.848
|% 19,05
|
|MGROS
|23,72
|126.265.717
|% 3,22
|
|GARAN
|9,02
|115.502.004
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,99
|74.774.923
|% -11,61
|
|ODAS
|1,38
|82.324.474
|% -14,29
|
|ADESE
|1,30
|60.021.719
|% -1,52
|
|CEMAS
|0,80
|34.970.656
|% -13,04
|
|ECILC
|4,75
|192.382.848
|% 19,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9510
|7,9909
|% 0,15
|
|Frank
|6,6283
|6,6682
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6564
|1,6647
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|7,47
|
|Altın Gr.
|329
|330
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.205
|-18,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|34,26
|34,26
|-1,53
|