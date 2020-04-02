SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|ITTFH
|2,33
|39.897.076
|% 9,91
|DAGHL
|3,00
|6.809.372
|% 9,89
|UZERB
|2,49
|69.199
|% 9,69
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2617
|8,3031
|% -0,05
|Frank
|6,8647
|6,9061
|% -0,72
|Riyal
|1,7652
|1,7741
|% -0,64
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|2,83
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,29
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,12
|14,16
|0,18
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|B. Petrol
|27,35
|27,35
|2,61
Seans Raporu
- 14:20XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 146, 96 artarak (% 0.14 ) 106, 295
- 14:20 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, GSRAY, IHLGM
- 14:20 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, SASA, GSRAY
- 14:20XU100 Endeks 89, 199 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 5, 719.00 milyon TL de
- 14:20YBTAS Yüzde 4.86 oranında artışla 4, 850.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18 adet işlem