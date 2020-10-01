***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:25
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877661
BIST
10:211.151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.149
10:217,6946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0267
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:219,0345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0217
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:21468,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,04
|Açılış
|: 468,06
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:21
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|UZERB
|28,50
|287.936
|% 9,95
|
|YONGA
|40,88
|380.061
|% 9,95
|
|TUCLK
|8,74
|24.500.058
|% 9,94
|
|TLMAN
|33,36
|2.256.566
|% -9,98
|
|OZRDN
|8,16
|206.105
|% -9,93
|
|IDEAS
|9,45
|354.135
|% -9,91
|
|SNKRN
|3,32
|67.340
|% -9,78
|
|UFUK
|12,97
|8.677
|% -6,89
|
|NATEN
|39,40
|80.751.874
|% -3,43
|
|TURSG
|5,73
|30.300.046
|% 0,88
|
|OYAKC
|7,95
|14.394.159
|% 0,38
|
|ARDYZ
|31,96
|10.578.687
|% 4,10
|
|MPARK
|17,33
|7.090.219
|% 0,35
|
|TURSG
|5,73
|30.300.046
|% 0,88
|
|NATEN
|39,40
|80.751.874
|% -3,43
|
|OYAKC
|7,95
|14.394.159
|% 0,38
|
|SOKM
|12,09
|6.760.875
|% 0,50
|
|FORMT
|3,92
|1.761.346
|% -2,73
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6898
|7,6946
|% -0,35
|
|Euro
|9,0253
|9,0345
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,8968
|9,9465
|% -0,29
|
|Frank
|8,3063
|8,3564
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0391
|2,0493
|% -0,41
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,62
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|0,07
|
Seans Raporu
10:21
daha fazla
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10:35SODSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 300 adet işlem
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10:34TUCLK
Yüzde 9.81 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 079 adet işlem
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10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 03 artarak (% 0.63 ) 1, 292
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10:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MERKO, KENT
-
10:32XU100
Endeks 1, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 2, 184.00 milyon TL de