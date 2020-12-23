***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2020 10:06
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894376
BIST
11:241.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,13
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:247,6403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:249,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:24458,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,58
|Açılış
|: 458,49
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:24
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.196.080
|% 9,99
|
|GUBRF
|56,80
|19.947.308
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|227.074.299
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|GARAN
|10,08
|507.342.454
|% 0,40
|
|TSKB
|1,88
|399.606.349
|% 1,62
|
|OYAKC
|8,72
|340.472.212
|% 2,71
|
|EKGYO
|2,18
|301.125.675
|% 0,93
|
|ALARK
|7,74
|298.594.462
|% 3,48
|
|TSKB
|1,88
|399.606.349
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,18
|301.125.675
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,45
|134.961.996
|% 0,69
|
|HLGYO
|3,73
|227.074.299
|% -9,90
|
|ISGYO
|2,47
|145.793.242
|% 2,92
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6314
|7,6403
|% -0,25
|
|Euro
|9,3041
|9,3173
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,2029
|10,2540
|% 0,03
|
|Frank
|8,5461
|8,5976
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0278
|2,0379
|% -0,35
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|7,19
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,07
|
|B. Petrol
|49,76
|49,76
|-0,32
|
Seans Raporu
11:24
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