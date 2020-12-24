***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 10:01
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894706
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:057,6355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
18:059,3252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
18:05461,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,04
|Açılış
|: 461,08
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|31,90
|6.258.694
|% 4,93
|
|KAREL
|21,04
|83.368.021
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,45
|96.973.213
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|TAVHL
|20,64
|281.818.900
|% 0,00
|
|KAREL
|21,04
|83.368.021
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,45
|96.973.213
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|TAVHL
|20,64
|281.818.900
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,33
|130.522.503
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 0,00
|
|GARAN
|9,96
|1.598.583.386
|% 0,00
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,00
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,05
|580.073.919
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6320
|7,6378
|% -0,04
|
|Euro
|9,3213
|9,3313
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,3279
|10,3797
|% 0,36
|
|Frank
|8,5740
|8,6257
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0313
|2,0415
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,57
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,05
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,18
|