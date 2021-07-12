***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 17:59
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMART]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950390
BIST
17:571.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -21,92
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:578,6308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0273
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6167
17:5710,2466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0460
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:57500,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,61
|Açılış
|: 500,94
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:57
|VBTYZ
|13,72
|46.158.457
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.436.723
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.136.904
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|29.112.895
|% 9,73
|
|EDIP
|3,16
|47.401.659
|% 9,72
|
|AVHOL
|5,33
|10.334.045
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.768.373
|% -9,96
|
|TKURU
|196,20
|3.453.473
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,48
|24.710.048
|% -9,95
|
|EUKYO
|7,43
|4.369.908
|% -9,94
|
|GARAN
|8,63
|1.389.661.826
|% 1,17
|
|THYAO
|13,27
|868.309.799
|% -2,21
|
|KRDMD
|7,15
|712.169.432
|% -0,97
|
|EREGL
|18,17
|516.205.731
|% 0,66
|
|PETKM
|5,32
|490.959.825
|% -2,21
|
|YKBNK
|2,26
|424.948.120
|% -0,88
|
|GARAN
|8,63
|1.389.661.826
|% 1,17
|
|EKGYO
|1,80
|248.310.547
|% -2,70
|
|PEKGY
|1,12
|135.525.773
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,15
|712.169.432
|% -0,97
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6271
|8,6308
|% -0,32
|
|Euro
|10,2397
|10,2466
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9478
|12,0077
|% -0,43
|
|Frank
|9,3922
|9,4488
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% -0,37
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-4,03
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,55
|