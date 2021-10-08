***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2021 10:00
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMART]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968404
BIST
11:261.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:268,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0695
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:2610,3345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0592
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:26505,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,85
|Açılış
|: 505,71
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:26
|MERIT
|19,16
|1.135.766
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|25.071.005
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,70
|2.498.682
|% 9,16
|
|AVGYO
|2,04
|13.044.333
|% 7,94
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|SEYKM
|14,58
|1.945.351
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.420.870
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.702.698
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,40
|408.866.371
|% 2,54
|
|PETKM
|6,15
|384.183.352
|% -1,28
|
|GARAN
|9,36
|331.938.029
|% -0,32
|
|THYAO
|14,17
|312.927.522
|% 0,35
|
|YKBNK
|2,37
|223.048.160
|% -0,84
|
|YKBNK
|2,37
|223.048.160
|% -0,84
|
|PETKM
|6,15
|384.183.352
|% -1,28
|
|ODAS
|1,46
|80.052.339
|% 0,69
|
|GARAN
|9,36
|331.938.029
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,77
|49.431.300
|% -0,56
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9423
|8,9445
|% 0,78
|
|Euro
|10,3299
|10,3345
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,1361
|12,1969
|% 0,80
|
|Frank
|9,5866
|9,6444
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3809
|2,3928
|% 0,96
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|1,21
|