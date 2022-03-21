***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2022 10:00
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011643
BIST
13:502.173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 28,56
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.174
En Düşük
2.152
13:5014,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0303
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
13:5016,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3493
13:50917,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,88
|Açılış
|: 917,81
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler13:48
|OLMK
|7,70
|1.856.031
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.284.104
|% 9,96
|
|SONME
|34,50
|6.129.470
|% 9,94
|
|KAPLM
|68,05
|8.967.771
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|10.134.538
|% 9,93
|
|PKENT
|318,60
|119.645.899
|% -10,00
|
|SERVE
|15,00
|166.445
|% -5,54
|
|BRMEN
|1,90
|223.955
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,21
|1.390.350
|% -4,96
|
|SILVR
|7,23
|13.971.020
|% -4,49
|
|THYAO
|27,94
|1.237.028.685
|% 0,79
|
|KRDMD
|14,96
|1.199.718.664
|% 1,42
|
|EREGL
|36,32
|1.005.507.661
|% 0,44
|
|GARAN
|11,85
|896.474.528
|% 0,17
|
|SISE
|13,97
|874.367.672
|% 2,27
|
|YKBNK
|3,99
|476.792.440
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,30
|244.499.658
|% 2,68
|
|KRDMD
|14,96
|1.199.718.664
|% 1,42
|
|PETKM
|8,82
|702.856.255
|% 1,85
|
|GARAN
|11,85
|896.474.528
|% 0,17
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8145
|14,8229
|% 0,23
|
|Euro
|16,3603
|16,3760
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,4165
|19,5138
|% -0,08
|
|Frank
|15,8724
|15,9680
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9393
|3,9591
|% 0,22
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,21
|
|Altın Gr.
|919
|920
|5,66
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.194
|44,00
|
|Tam
|6.067
|6.219
|38,20
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|18,48
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,19
|