***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:09
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090429
BIST
14:365.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -44,07
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:3618,7209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:3619,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0479
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:361.084,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.084,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:36
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.096.056
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,52
|507.838.305
|% 9,41
|
|PLTUR
|17,36
|17.164.822
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|220,20
|114.594.106
|% -9,38
|
|CMBTN
|559,70
|41.349.997
|% -8,86
|
|KOZAL
|608,00
|4.239.127.267
|% -8,28
|
|KOZAL
|608,00
|4.239.127.267
|% -8,28
|
|THYAO
|140,00
|3.815.971.373
|% -2,17
|
|ENKAI
|32,36
|3.633.098.218
|% 5,89
|
|KRDMD
|18,09
|2.899.366.404
|% 1,86
|
|ASELS
|58,25
|2.836.481.890
|% 0,52
|
|EKGYO
|8,20
|1.608.255.854
|% -1,32
|
|KRDMD
|18,09
|2.899.366.404
|% 1,86
|
|YKBNK
|11,74
|1.681.076.140
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,86
|1.714.009.314
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,02
|385.061.355
|% -1,95
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7095
|18,7209
|% 0,27
|
|Euro
|19,9203
|19,9346
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,5208
|22,6337
|% 0,60
|
|Frank
|20,0866
|20,2076
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9622
|4,9871
|% 0,21
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-10,02
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.329
|7.382
|-17,00
|
|Yarım
|3.549
|3.614
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|-0,51
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51OZKGY
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 328, 412 adet işlem
-
14:51OZKGY
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 328, 412 adet işlem
-
14:50LIDFA
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 919, 990 adet işlem
-
14:49OYLUM
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 582, 171 adet işlem
-
14:48XU100
Endeks 5, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 62, 652.00 milyon TL de